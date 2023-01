Collettiva: “Bene la discussione sui mezzi pubblici gratuiti, Varese deve cambiare rotta”

Collettiva, lista civica del comune di Varese che, presentatasi insieme a Progetto Concittadino, è ora in maggioranza nel capoluogo ed esprime il consigliere Maria Grazia D’Amico, saluta con favore l’esperimento della città di Bari e il dibattito sul trasporto pubblico gratuito: «Finalmente anche in Italia si parla di trasporto pubblico gratuito! – spiega infatti un post sulla sua pagina Facebook – A Bari autobus gratis con un abbonamento di 20 euro per tutto l’anno. Esperimenti di questo tipo sono all’ordine del giorno in tutta Europa: a Tallin in Estonia e ad Aubagne e Dunkerque in Francia i mezzi pubblici sono gratuiti per tutti. In tutto il Lussemburgo lo stesso. In Germania questa estate l’abbonamento a tutti i treni costava solo 9 euro ed è stato un successo. In Spagna lo Stato ha rimborsato tutti gli abbonamenti ferroviari sulle linee pubbliche. Per noi di Collettiva è sempre stata la strada giusta, ne parlavamo già quasi un anno fa».

Il post di Collettiva entra anche nella polemica con l’amministrazione milanese: «Chi come il sindaco di Milano Giuseppe Sala parla di “demagogia” dimostra semplicemente di non voler affrontare davvero la crisi climatica e garantire il diritto alla mobilità di tutt*, anche di chi non ha un mezzo privato».

Collettiva, che è una lista tutta varesina, aggiunge infine: «Varese, dove il biglietto dell’autobus è appena aumentato di 20centesimi, dovrebbe cambiare rotta, potenziando il trasporto pubblico locale e rendendolo progressivamente gratuito, includendo anche le linee di collegamento coi comuni limitrofi».