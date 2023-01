Puntata del primo dell’anno della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Devi perseguire nella strada verso i tuoi sogni …

Questo è il viaggio che ti attende in questo nuovo anno!

Per farlo ti daremo alcuni importanti suggerimenti!

I sogni , quelli veri, hanno bisogno di tempo, non sono immediati.

I sogni più grandi si raggiungono con calma, pazienza ed equilibrio, lasciando perdere la fretta!

Dovete avere il coraggio di sbagliare, di rischiare e di avere fede nel vostro viaggio!

Perché, è così importante sognare ?

Perché, è fondamentale la filosofia del CONTINUA A SOGNARE ?

Sognare ti fa abbracciare la magia della vita, ti fa respirare la forza della vita, i sogni ti liberano dal rimanere paralizzato, ti svegliano, ti portano oltre, ti fanno brillare come le stelle più luminose!!

Questa è la tua missione del 2023 : viaggiare e trasformare i tuoi sogni nella tua realtà futura!

Il tuo sogno è un prezioso dono che ti è stato dato in dote e il tuo compito è quello di costruirlo passo dopo passo, difenderlo da chi non sa sognare e donarlo per ispirare tutti coloro che hanno bisogno di liberare e credere nel loro vero sogno !

CONTINUA A SOGNARE !!!

Sogna con coraggio, con “arroganza”, senza vergogna.

Abbi la sfacciataggine di sognare in grande perché non si sogna mai troppo in grande, anzi, si può e si deve sognare sempre di più!

CONTINUA A SOGNARE !

Il nostro desiderio è che la vita non ti doni quello che vuoi, ma che ti regali quello che ti serve per realizzare il tuo più grande sogno !

Spettacolo spettacolare 2023 da sogno !

Luca&Simone!