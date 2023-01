Una domenica nel Varesotto per Letizia Moratti: tutte le tappe del tour elettorale

Domenica 29 gennaio Letizia Moratti sarà impegnata in una tappa tutta varesina del suo tour elettorale.

La candidata presidente di Regione Lombardia appoggiata dal Terzo polo sarà accompagnata dai candidati al Consiglio regionale e incontrerà cittadini ed elettori in cinque comuni del Varesotto:

Ore 9.45 – 11: Travedona Monate, via Binda

Ore 11.30 – 12.30: Gavirate, via Garibaldi. Ore 12 via al Liddo davanti al Sunset hotel

Ore 13 – 14: Cuveglio, piazza mercato, via Battaglia 18

Ore 14.30 – 16: Luino, via Ghiringhelli 1, via Turati 106

Ore 16,30 – 18: Busto Arsizio, piazza Garibaldi, sosta pullman in piazza mercato