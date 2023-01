Fondamentale sfida salvezza per il Varese a Seregno

C’è poco da girarci intorno: molte delle speranze salvezza del Città di Varese in questa stagione passeranno dalla gara che andrà in scena domenica 22 gennaio (ore 14.30) allo stadio “Ferruccio”. I biancorossi, che arrivano da cinque sconfitte di fila tra campionato e Coppa, dovranno fare punti in Brianza per tenere vive le speranze di salvezza diretta. Con 16 punti in 19 partite, Monticone e compagni non hanno più possibilità di sbagliare e un fallimento anche a Seregno, che procede in classifica di 4 punti – al netto dei tre subiti di penalizzazione, l’ultimo in settimana -, significherebbe rassegnarsi a un finale di campionato di grande sofferenza.

A complicare la già difficile situazione di classifica sono i diversi infortuni, che stanno tenendo fuori pedine molto importanti come Piccoli, Parpinel e Ferrario, oltre ai 2004 Truosolo, Scarpa e Battistella. Mister Luciano De Paola dovrebbe almeno riabbracciare in mediana Francesco Gazo che, per personalità e corsa, è essenziale per la squadra. Sarà assente anche il difensore Alessandro Rossi, che è stato fermato per 4 turni dal giudice sportivo dopo il bollente finale contro la Virtus. Il modulo dovrebbe comunque prevedere la difesa a 3 con il 2005 Bardaro titolare al fianco di Monticone e Boni, mentre davanti potrebbe trovare spazio dal primo minuto Candido.

Nel prepartita non si è svolta la classica “chiacchierata” con mister De Paola, che ha preferito proseguire il silenzio stampa, non ufficializzato, iniziato dal finale di gara contro la Virtus.

Il Seregno, che dopo la retrocessione dalla Serie C sta riorganizzando l’assetto societario, sul campo non sta andando male. Dicembre ha visto una rivoluzione della squadra, con tanti addii ma anche tanti arrivi, compreso quello di Riccardo Goffi proprio da Varese. Nell’ultima giornata, con l’esordio di mister Stefano Di Gioia in panchina dopo l’addio di Massimo Sala, è arrivata una pesante vittoria in casa del Villa Valle, a dimostrazione che la squadra è viva.

DIRETTAVN – La gara del Varese è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Quality Sport&Rehab (GUARDA QUI). Nella diretta, grazie alla quale vi racconteremo la partita azione per azione, potrete trovare tutte le notizie del pre-partita. Potrete interagire commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

SERIE D GIRONE B – XX GIORNATA

Alcione – Ponte San Pietro; Desenzano – Villa Valle; Casatese – Caronnese; Real Calepina – Arconatese; Seregno – Varese; Sona – Breno; Franciacorta – Lumezzane; Varesina – Brusaporto; Virtus CBG – Folgore Caratese.

CLASSIFICA: Lumezzane 46; Alcione 37; Virtus CBG, Brusaporto, Franciacorta, Arconatese 32; Casatese 30; Ponte San Pietro 28; Varesina 26; Folgore Caratese, Villa Valle, Desenzano 24; Seregno 20 (-3); Real Calepina 20; Breno, Varese 16; Caronnese 12; Sona 11.