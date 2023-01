Frontale auto moto nel Luganese, diciassettenne in ospedale

La Polizia cantonale comunica che oggi, poco dopo le 17.30 in territorio di Bironico vi è stato un incidente della circolazione stradale. Stando a una prima ricostruzione, un 17enne cittadino svizzero residente nel Luganese circolava in sella a una motocicletta lungo via Cantonale in direzione di Rivera. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, vi è stata la collisione con un’auto, proveniente dalla direzione opposta, guidata da un 58enne cittadino svizzero domiciliato in Valle Leventina che stava svoltando verso Camignolo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio Nord, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il 17enne in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il giovane ha riportato ferite di media gravità.