Il proiettile di un cannone militare ritrovato inesploso a Bironico, nel Luganese

La Polizia cantonale comunica che ieri mattina poco dopo le 8, in un cantiere per la ristrutturazione di un’abitazione in via Cruseta a Bironico, nel Luganese, è stato segnalato un proiettile di cannone militare inesploso e di non recente produzione (modello 1917).

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia del Vedeggio, della Polizia dei trasporti, della Polizia militare nonché i militi della Protezione civile. La zona è stata messa da subito in sicurezza e delimitata. Parallelamente si è proceduto con la chiusura parziale al traffico dell’area interessata.

Oggi, a seguito anche delle valutazioni e degli approfondimenti da parte degli esperti del comando Kamir (il servizio specializzato dell’Esercito svizzero per l’eliminazione delle munizioni inesplose e lo sminamento), sono quindi state adottate ulteriori misure.

Si è proceduto con l’evacuazione a titolo precauzionale delle persone residenti nelle vicinanze del luogo del ritrovamento, mentre – durante la fase di neutralizzazione dell’inesploso – è stato reso inaccessibile un perimetro più esteso invitando i residenti a evitare gli spostamenti.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 17, quando il proiettile di cannone militare è stato recuperato dagli esperti del comando Kamir e trasportato in un luogo sicuro per essere eliminato.