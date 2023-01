Fuori strada tra Cardano e Casorate, interviene l’elisoccorso

Incidente stradale con intervento dell’elisoccorso a Cardano al Campo, a metà mattina di luned 27 gennaio 2023.

È avvenuto sulla Sp68, la provinciale che attraverso i boschi collega Cardano al Campo con la vicina Casorate Sempione: un’auto è finita fuori strada impattando sul muretto di una proprietà (foto inviate da un lettore).

Sul posto, per soccorrere il conducente di 39 anni, sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e l’elisoccorso che ha verricellato (calato con un cavo) il medico e un infermiere rianimatore. L’uomo, che non sarebbe in gravi condizioni, è poi stato trasferito al Sant’Antonio Abate di Gallarate.