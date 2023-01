“Grazie ai carabinieri di Cuvio che mi hanno aiutata“

Buongiorno direttore,

mi chiamo Raffaella Mattana, le scrivo perché vorrei rendere pubblico il mio ringraziamento, volto ai Carabinieri di Cuvio. Qualche giorno fa mi sono rivolta per un consiglio al Comando dei Carabinieri del paese. In un periodo storico dove tutto sembra volto al degrado e al grigiore debbo dire di aver trovato un raggio di luce.

Siamo fortunati, nei nostri paesi, ad avere questo “piccolo” Comando dei Carabinieri. Piccolo Comando con all’ interno grandi persone, che sanno vegliare per la nostra sicurezza, in particolare modo rivolta ai nostri giovani.

I nostri Carabinieri sanno prima di tutto ascoltare, capacità oggi piuttosto rara. Mi sono sentita accolta e non giudicata, accolta come cittadina, donna e madre. Ho potuto parlare con la certezza di avere di fronte a me, un giovane uomo in divisa, che ha saputo davvero ascoltarmi, consigliarmi e rincuorarmi. La gentilezza delle parole, la limpidezza , la consolazione di questo Carabiniere e l’ accoglienza di tutto il personale è davvero un dono, soprattutto di questi tempi. Ecco, volevo con queste poche righe , ringraziare il Comando tutto dei Carabinieri di Cuvio, perché le buone azioni e le cose belle, devono diffondersi. Sono queste cose a fare la differenza. Sono queste cose belle che devono fare notizia.

Grazie ancora ai Carabinieri di Cuvio.