La data di Max Angioni al teatro di Varese raddoppia

I biglietti per la seconda data dello spettacolo sono già in vendita

Il Teatro di Varese ha annunciato un’ulteriore replica dello spettacolo “Miracolato” di Max Angioni, che si terrà domenica 12 marzo alle ore 18.00. La performance di Angioni prevista per sabato 11 marzo alle 21.00 è già sold out.

I biglietti per la replica sono già disponibili al botteghino del teatro e presto saranno in vendita anche online su TicketOne. Non perdere l’occasione di assistere all’esibizione di uno dei più talentuosi comici italiani.

Tutti gli spettacoli in programma: www.teatrodivarese.com