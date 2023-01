La maratona di Milano, un evento solidale

RCS Sport e Rete del Dono presentano il Charity Program di Milano Marathon 2023, l’evento sportivo che unisce lo sport alla solidarietà. Il Charity Program è un’opportunità per enti del Terzo Settore, Organizzazioni Non Profit e Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) di partecipare alla Maratona di Milano e di raccogliere fondi a sostegno delle proprie attività.

Come partecipare

Per partecipare al Charity Program, gli enti interessati devono registrarsi sul sito ufficiale della Milano Marathon, che si terrà il 2 aprile, e scegliere tra due opzioni: partecipare alla gara individualmente o con la Charity Relay. La Charity Relay consiste in una staffetta solidale in cui 4 persone possono correre i 42 km totali della maratona.

Durante la registrazione, gli enti potranno creare una pagina di raccolta fondi personalizzata per la loro organizzazione, e i partecipanti potranno chiedere ai loro amici e familiari di sostenere la loro corsa a favore dell’ente scelto.

L’importanza della solidarietà

La Milano Marathon è un evento sportivo che riunisce migliaia di persone da tutto il mondo, ma l’obiettivo principale è quello di raccogliere fondi per sostenere le attività delle organizzazioni no-profit e del Terzo Settore. Il Charity Program è un’occasione per gli enti di sensibilizzare sui propri progetti e di raccogliere fondi a sostegno delle loro attività.