La Silent Disco riparte per il 2023 dal Museo del Tessile

La grande festa silenziosa torna a far ballare Busto Arsizio per due speciali serate. Dopo una stagione 2022 ricca di eventi in tutto il nord Italia, a Busto Arsizio fa il suo attesissimo ritorno la grande festa silenziosa organizzata dall’associazione Culturale “Le Officine”, che venerdì 27 e sabato 28 Gennaio invaderà con centinaia di cuffie luminose lo storico Museo del Tessile in Via Volta 6, nel cuore della città.

L’evento è patrocinato dal Comune di Busto Arsizio.

COME FUNZIONA? La musica suonata contemporaneamente dai tre dj (ciascuno con un genere musicale differente) sul palco è silenziosa grazie a un sistema di diffusione con cuffie wireless luminose, e selezionabile attraverso i tre canali delle cuffie, elementi che hanno sempre conferito a questo format un grande successo in tutta la Provincia di Varese e non solo. Con questo nuovo evento gli organizzatori rinnovano il loro invito ai giovani, che in questi anni li hanno scelti come alternativa alle discoteche e alla movida milanese, ma anche ai più grandi. La Silent Disco al Museo del Tessile avrà inizio tutte le sere alle 21.30 e l’evento sarà al coperto in un ambiente riscaldato, con servizio di guardaroba attivo.

Da questa edizione sarà inoltre possibile prenotare le proprie cuffie tramite questo semplice modulo online: https://bit.ly/silentbustogen23