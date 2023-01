La Varesina inizia con il piede giusto, crolla la Caronnese

La prima del 2023 – e prima anche del girone di ritorno – sorride alla Varesina, che vince 3-1 contro il Villa Valle, mentre vede crollare la Caronnese, che subisce una pesante sconfitta a Ciserano 4-0.

VARESINA – VILLA VALLE 3-1

Ottimo inizio di 2023 per la Varesina, che sul campo amico ottiene una bella vittoria contro una diretta concorrente per la corsa ai playoff. A Venegono Superiore è Gasparri a sbloccare la gara e siglare il primo gol delle fenici nel nuovo anno. I bergamaschi reagiscono e trovano il pari con la sfortunata autorete di Sberna che beffa Baglieri per l’1-1. Nella ripresa però la squadra di mister Spilli ne ha di più e al 29’ ritorna in vantaggio con il nuovo arrivato Tedesco, mentre a chiudere i conti al 33’ è capitan Poesio su azione d’angolo. Tre punti per la Varesina per iniziare al meglio il girone di ritorno e continuare a cullare le speranze per i playoff.

Varesina-Villa Valle 3-1 (1-1)

Marcatori: 20′ pt Gasparri (V), 32′ pt aut Sberna, 29′ st Tedesco, 33′ st Poesio.

Varesina (4-3-3): Baglieri; Trenchev, Bernardi, Sberna, Clerici (30′ st Sali); Gasparri, Gomis, Zefi; Orellana (21′ st Kate), Poesio, Tedesco (37′ st Malvestito). A disp. Spadavecchia, Bigoni, Casolla, Marin, Carino, Inzaghi. All. Spilli.

VillaValle (3-5-2): Rota; Delcarro, Paris, Lleshaj; Melseaux (10′ st Danesi), Martini, Guidelli, Perrotti (18′ st Seck), Salvi (30′ st Bortoluz); Torri, Maritato. A disp. Pisoni, Fattori, Buzzoni, Cuccarolo, Gualdi, Poli. All. Mangone.

Arbitro: Gagliardi di San Benedetto del Tronto.

Note:giornata piovosa. Ammoniti: Salvi, Poesio, Leshaj. Corner: 3-5. Recupero: 2′ pt, 5′ st.

VIRTUS CBG – CARONNESE 4-0

Il 2023 inizia così come si era chiuso il 2022, con un pesante tonfo esterno che tiene la Caronnese in coda alla classifica. 4-0 sul campo della Virtus CiseranoBergamo coi rossoblù di Moretti che si consolano solo col ritorno del capitano Federico Corno dopo 10 mesi. La Caronnese parte con buona voglia, ma alla mezzora è la Virtus a passare in vantaggio: Careccia sfonda a sinistra, Viscardi è ben appostato in area di rigore e da due passi gira in porta il vantaggio bergamasco. Nella ripresa i bergamaschi raddoppiano dopo 10’ con Careccia, e il 2-0 taglia le gambe ai ragazzi di mister Moretti. Nel finale il passivo di fa più pesante con il rigore realizzato da Panatti e il poker firmato da Belloli.

VIRTUS CBG – CARONNESE 4-0 (1-0)

MARCATORI: 30’ pt Viscardi, 10’ st Careccia, 30’ st rig. Panatti, 39’ st Belloli.

VIRTUS CBG (4-3-1-2): Cavalieri; Moioli, Nessi, Gritti, Monti (40’ st Donati Sarti); Jaouhari, Cazzola, Careccia (36’ st Pellegrini); Panatti (30’ st Vitali); Viscardi (22’ st Martinelli), Caraffa (33’ st Belloli). A disp.: Bissa, Manzi, Palazzi. All.: Del Prato.

CARONNESE (4-4-2): Angelina; Pandini, Nossa, Scaglione, Curci; Duguet, Gini, Cretti, Tunesi (25’ st Lorenzoni); Braidich (17’ st Piraccini), Austoni (17’ st Corno). A disp.: Indelicato, Galletti, Nava, Cosentino, Cerreto, Agello. All.: Moretti.

ARBITRO: Cafaro di Bra.

NOTE: giornata piovosa, terreno pesante ma in discrete condizioni. Spettatori 200 circa. Ammonito: Pandini, Scaglione. Angoli 6-6. Recupero 2’, 4’.