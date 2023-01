Ladri acrobati a Como: uno bloccato dopo l’inseguimento, l’altro cade da un tetto e finisce all’ospedale

Nell’ambito dell’attività di contrasto dei reati predatori la Questura di Como ha intensificato la presenza di pattuglie in città e nella prima periferia. Infatti, nella giornata del 3 gennaio i servizi di controllo del territorio hanno visto congiuntamente presenti gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile.

Verso le 17.45 è giunta al 112 una prima segnalazione di furto in abitazione: un cittadino ha segnalato due soggetti vestiti con abiti scuri arrampicarsi sulle grondaie di uno stabile di via Aldo Moro. L’intervento immediato delle pattuglie della Polizia sul posto non è però bastato, e i due malviventi sono riusciti a fuggire in direzione del centro città.

Pochi minuti dopo, verso le 18.20 è giunta una seconda segnalazione da parte di un cittadino che, dall’applicazione dell’antifurto installata sul suo telefono cellulare, ha visto in diretta, dalle telecamere poste in casa sua, due persone all’interno del suo appartamento di via Torriani. Anche in questo caso la descrizione era sempre la stessa: due uomini vestiti con abiti scuri. Le pattuglie della Polizia di Stato hanno immediatamente raggiunto il luogo della segnalazione entrando da due distinti accessi condominiali. I due malviventi si sono quindi dati alla fuga verso il tetto del condominio.

Dopo un rocambolesco inseguimento per i tetti degli stabili vicini, gli operatori della Squadra Volante hanno rintracciato e fermato uno dei due malviventi. Si tratta di un cittadino albanese di 28 anni con precedenti penali per reati contro il patrimonio, senza fissa dimora e con due ordinanze di custodia cautelare pendenti, una emessa nel 2020 dal Tribunale di Pavia e l’altra nel 2021 dal Tribunale di Milano.

Mentre il primo soggetto è stato assicurato in auto, il secondo è riuscito momentaneamente a far perdere le proprie tracce. Tuttavia le incessanti ricerche dei poliziotti della Squadra Volante e della Squadra Mobile hanno permesso di individuarlo nascosto su un tetto dell’adiacente stabile di via Borsieri. L’uomo, alla vista degli operatori, è nuovamente scappato in maniera precipitosa e, durante l’inseguimento sui tetti è rovinosamente caduto al suolo.

E’ stato quindi raggiunto e fatto trasportare con un’ambulanza presso l’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia. I controlli hanno permesso così di identificare l’uomo, un cittadino albanese di 30 anni, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, senza fissa dimora e con a carico un’ordinanza di custodia cautelare emessa nel 2020 dal Tribunale di Pavia. L’uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata a seguito di politrauma da precipitazione.

Sui soggetti fermati sono stati rinvenuti utensili atti allo scasso, monili provento accertato di furto e le chiavi di un’autovettura Volkswagen Golf in seguito individuata in via Benzi al cui interno sono stati rinvenuti utensili atti allo scasso. All’esito della stesura degli atti di rito, i due soggetti sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per furto in abitazione, oltreché in esecuzione dei provvedimenti pendenti a loro carico.

Il primo è stato associato alla Casa Circondariale di Como mentre il secondo risulta attualmente ricoverato presso l’Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia.