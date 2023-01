L’antenna di Vedano Olona è già arrivata, Iliad più veloce delle proteste

Sono passati pochi giorni da quando i vedanesi si sono accorti che una grande antenna della telefonia mobile Iliad sarebbe “spuntata” nel piazzale del cimitero, ma polemiche e proteste non hanno avuto nemmeno il tempo di organizzarsi.

Questa mattina la temuta antenna è arrivata molto presto, accompagnata da una grande gru per sollevarla e installarla. E prima delle 11 la nuova e da molti indesiderata presenza era già in posizione, a svettare con i suoi 37 metri di altezza in mezzo agli alberi del piazzale.

Una doccia fredda per chi stava ipotizzando una raccolta di firme per fermare l’impianto o almeno un’assemblea pubblica per avere dal Comune rassicurazioni su eventuali ischi per la salute. Non c’è stato tempo.

Da parte sua il sindaco Cristiano Citterio ha risposto con un video su Facebook alle molte preoccupazioni espresse dai cittadini sui canali social del paese, ribadendo che tutto è stato fatto a norma, secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dalle leggi nazionali in materia: «Il Comune di Vedano ha un regolamento che tutela le aree sensibili, dalle scuole agli impianti sportivi. Oltre queste aree un operatore può legittimamente chiedere di installare un impianto, ovviamente rispettando le leggi nazionali. Diversi operatori nazionali si sono fatti vivi in questi anni chiedendo di installare impianti in centro, ma il regolamento comunale ci ha permesso di non dare la concessione. In questo caso leggi e regolamento lo consentivano e si è trovato un ragionevole compromesso».

Per quanto riguarda le preoccupazioni su eventuali rischi per la salute il sindaco dice che «E’ stata chiesta una potenza installabile il più bassa possibile, inferiore ai 1000 watt. Il Comune vigilerà ulteriormente rispetto a quelle che sono già state le autorizzazioni di Arpa, aeronautica e Commissione edilizia comunale. E’ importante che i cittadini si sentano tutelati e che il Comune vigili sul rispetto degli accordi».

Rassicurazioni che non convincono tutti e che non fermano i malumori di quanti non sono d’accordo sull’installazione in una zona che ritengono troppo vicina al centro e alle abitazioni. A tirare le fila della protesta la pagina Facebook Vedano Anch’io, dove tra l’altro si fa riferimento a diversi comuni dove l’installazione di antenne simili a quella di Vedano Olona è stata contrastata dagli amministratori o dove addirittura ne è stata ottenuta la rimozione.