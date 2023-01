A Vedano Olona arriva un’antenna di Iliad di fianco al cimitero e c’è chi protesta

L’autorizzazione per la posa di un’antenna per la telefonia mobile della compagnia Iliad nel piazzale del cimitero di Vedano Olona sta suscitando dibattito e preoccupazione in paese.

I lavori per la realizzazione del basamento (nella foto) sono stati completati in questi giorni e a breve verrà installata l’antenna, ma in molti non sono d’accordo e si chiedono se sia tutto regolare.

Abbiamo chiesto al sindaco Cristiano Citterio di spiegarci come si è arrivati all’autorizzazione dell’antenna e perché è stato scelto il piazzale del cimitero.

«Tre anni fa il Consiglio comunale ha approvato il Piano per la regolamentazione delle onde elettromagnetiche del Comune di Vedano Olona, dove sono definite le regole per questo genere di installazioni e i luoghi dove non si possono mettere – spiega Citterio – Un piano che contempera le normative nazionali, l’interesse delle compagnie telefoniche e la tutela delle zone sensibili. In base a questo piano Iliad ha fatto richiesta di installare l’antenna in una delle zone consentite, individuata appunto nel piazzale del cimitero. Se il Comune avesse detto no sappiamo che erano già in corso trattative con un privato per installare l’antenna sul tetto di un condominio e quindi i cittadini l’antenna se la sarebbero trovata sulla testa. Va tenuto presente che c’è la valutazione positiva di Ats e che si tratta di un impianto meno potente di altri».

A chi si chiede se era opportuno metterla proprio di fianco al cimitero, il sindaco risponde che nella definizione del piano si era posta questa questione, ma la normativa lo consente: «Dall’area di rispetto cimiteriale sono esentate le infrastrutture a rete, come appunto le antenne per le telecomunicazioni».

Cosa risponde l’Amministrazione ai cittadini preoccupati per l’imminente arrivo dell’antenna di Iliad? «Certo non ci siamo svegliati questa mattina scegliendo a caso dove potevano mettere l’antenna, come detto c’è un piano approvato dal Consiglio comunale, è stata individuata l’area più idonea alla luce di molti fattori e tutte le procedure sono regolari. Inoltre la compagnia pagherà un canone di affitto dell’area che non viene certo intascato dal sindaco o dagli amministratori vedanesi, ma va nelle casse comunali. Purtroppo la modernità e la dipendenza che tutti abbiamo dal telefonino e da tutti i nostri aggeggi elettronici costringono ad avere anche nel nostro paese una copertura adeguata, nell’ambito di un regolamento che contemperi le esigenze legittime di tutti».