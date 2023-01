Noi con Voi, l’associazione di Samarate che ha aiutato centinaia di rifugiati dall’Ucraina

Un impegno lungo un anno, ma in realtà di più, perché nasce dai legami di anni. Così Samarate, con l’associazione Noi con Voi, si è trasformata in un centro di riferimento per l’accoglienza ai rifugiati ucraini, con centinaia di persone accolte e altre centinaia aiutate in altri centri della provincia.

Nell’arco di un anno a Samarate si è formata una comunità, se si vuole anche una famiglia, che ha affrontato i momenti belli (compatibilmente con una situazione di guerra) e quelli di maggiore stanchezza. Sabato sera moltissime delle persone coinvolte si sono trovate per un momento insieme, con la consegna anche di pergamene ricordo a famiglie e volontari impegnati nelle diverse fasi.

«La maggior parte delle persone ucraine oggi è rientrata, si sono ricongiunti con le loro famiglie: sul nostro territorio ne sono rimasti pochi» ricorda Alfonso Sapia, presidente di Noi con Voi. Rimangono legami forti con chi ha vissuto l’esperienza dello scoppio della guerra, della fuga precipitosa, della lontananza dai famigliari.

Grazie all’esperienza dei soggiorni in Italia organizzati per i “bambini di Chernobyl”, l’associazione di Samarate – come altre in Italia – aveva colto le prime avvvisaglie dell’aggravarsi della situazione e della guerra imminente: dopo un primo viaggio fino ai dintorni di Kiev, a marzo insieme ad altre realtà (Croce Rossa Busto, Banca del Tempo Gallarate, Vita a color, parrocchia San Giuseppe Busto) aveva promosso un “convoglio solidale” che aveva consentito di recuperare cento persone al confine tra Polonia e Romania, nella maggior parte bambini già passati da Samarate e parenti. Poi un altro gruppo in primavera, mentre la guerra si stava concentrando sull’Est del Paese. In totale: 192 persone recuperate.

In parallelo a Samarate decine di persone hanno collaborato per organizzare l’assistenza e la distribuzione di aiuti materiali ai rifugiati: dalla Sala Pozzi sono stati inviati pacchi e aiuti a 700 persone, ospitate anche in altre zone della provincia di Varese. Dalle prime forniture di emergenza si è poi passati anche al sostegno alle famiglie che hanno aperto le proprie case fino all’estate e in alcuni casi anche oltre.

Le famiglie ospitanti sono state 85, a Samarate ma anche in Comuni limitrofi e in provincia di Milano e Pavia. «Ci sono stati momenti belli e anche difficili, non bisogna nasconderselo» ha detto anche l’assessore al sociale Nicoletta Alampi, che ha affiancato l’associazione (alla serata è intervenuta anche la collega di Gallarate Chiara Allai).

Moltissimi legami sono rimasti anche oggi, esiste un contatto in particolare con la zona di Kiev esposta ancora ai bombardamenti che colpiscono le strutture della vita civile e rendono ancora pesante la vita delle persone.

Nel momento di incontro comunitario sono stati dati riconoscimenti a tante famiglie che hanno accolto e a tanti volontari. La cerimonia si è tenuta al ristorante Saperi e Sapori dell’istituto Falcone: la sala era decorata con le foto scattate da Imbrahim Malla, siriano, ambasciatore della Croce Rossa/Mezzaluna Rossa. Scatti che hanno riportato ai momenti più drammatici della fuga di migliaia di persone attraverso il valico di Medyka sulla frontiera tra Polonia e Ucraina.