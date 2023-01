Lunedì con vento forte: raffiche fino a 60 km/h

Sarà un lunedì decisamente ventoso quello in arrivo. La Protezione Civile di Regione Lombardia ha infatti emesso un bollettino di allerta per quanto succederà nelle prossime ore.

“Per la giornata di domani si attende un generale rinforzo dei venti, che risulteranno fino a forti in media-alta montagna -si legge nella nota-. Il rinforzo inizierà in mattinata sulle zone settentrionali e riguarderà le quote superiori ai 1000 metri. A partire dalla tarda mattinata saranno possibili, su Valchiavenna e su Alta Valtellina, valori di raffica fino a 70 km/h. Altrove, per le quote superiori ai 700 metri, sono attesi valori medi di velocità del vento fino a 40 km/h e valori di raffica fino a 60 km/h”.

Poi dal pomeriggio i venti interesseranno le quote più basse, tra cui anche le aree di pianura del Varesotto e del Legnanese comprese nel cosiddetto nodo idraulico di Milano. In questa situazione si avranno “valori di velocità media del vento compresi tra 30 e 40 km/h”.