Malpensa vale più di 1 milione di euro: il bilancio della Polizia Locale di Ferno

1 milione 142mila euro in multe, per la precisione, il frutto del lavoro della Polizia Locale di Ferno a Malpensa: il bilancio è stato presentato ieri, venerdì 20 gennaio, in occasione della celebrazione di San Sebastiano.

Il 2023 in numeri

Ll’operatività del comando e la collaborazione delle Polizie Locali degli altri Comuni, hanno

permesso di garantire la massima fruibilità per tutti gli utenti sia dei parcheggi, sia delle aree di carico e scarico dei passeggeri e dei bagagli.

Durante il periodo a Malpensa sono state accertate complessivamente 12mila 272 violazioni per un importo accertato di quasi 1 milione 142mila 474,16.

Il dato relativo all’attività di accertamento delle violazioni del sistema di rilevazione ZTC – l’area 10 minuti – (fino al 30 novembre) è di 12mila 272 sanzioni, per un importo accertato 852mila 526,34.

Le benemerenze civiche

Dopo la Santa Messa nella chiesetta di Santa Maria, gli agenti di Polizia, le autorità e i cittadini presenti si sono trasferiti nella sala consiliare di via Roma 51, dove, dopo il picchetto d’onore, sono state consegnate le benemerenze, i gradi e i riconoscimenti di anzianità di servizio agli agenti Bonfiglio, Pella, Cattoni, Grigolon, nonché al comandante stesso Nicolò Rachele. Consegnata anche una nota di merito in favore della storica dipendente del Comando Marzia Pisoni.

Dopo i saluti di rito e i ringraziamenti all’amministrazione, il comandante si è soffermato in particolare sugli obiettivi da tenere fermi nel 2023, tra i quali, in primis, garantire una sempre maggiore percezione di presenza e di sicurezza della Polizia Locale sul territorio di Ferno, ma anche con riferimento all’aeroporto di Malpensa, area attualmente disciplinata dal Protocollo d’Intesa per Malpensa ma che il Comandante si augura di poter presto gestire in autonomia.

Al termine della relazione il sindaco di Ferno, Sarah Foti, a nome della amministrazione tutta, ha voluto sottolineare che i numeri riportati nella relazione non fanno che «tradurre in cifre l’impegno e l’intensa attività che gli agenti del Comando svolgono sul territorio, Malpensa compresa. I dati esposti traducono in cifre anche l’orgoglio e la riconoscenza che l’Amministrazione nutre nei confronti del proprio Corpo di Polizia Locale che, nonostante le difficoltà e i disagi subiti a causa dello scioglimento dell’Unione con Lonate Pozzolo, non si è mai lasciato scoraggiare adeguandosi ai cambiamenti e compiendo il proprio dovere senza mai abbassare la guardia».

La ricostituzione della Polizia Locale

«Il percorso prosegue», ha concluso Sarah Foti, «in questi giorni è infatti in atto il concorso per la nomina di altri due agenti per completare il comando e per rinfoltire un corpo di Polizia, il Comando della Polizia Locale di Ferno, che l’amministrazione comunale intende potenziare sempre di più per la sicurezza dei cittadini e per il bene del paese».