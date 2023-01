Mastini vicini alle Final Four: Bressanone travolto a domicilio

La qualificazione alle Final Four di Coppa Italia organizzate in casa sono un obiettivo troppo importante per i Mastini Varese e la conferma arriva da Bressanone dove la squadra di Deveze domina la gara di andata conclusa sul punteggio di 1-7.

Implacabili i gialloneri, arrivati alla Eishalle Brixen quasi al completo (assente solo Raimondi, è rientrato Bertin in difesa) proprio con la volontà di ipotecare il passaggio del turno. Certo, come già spiegato, la formula non prevede il conteggio delle reti sul doppio confronto ma ora il Varese è davvero a un passo dalla semifinale.

Due le doppiette, firmate da Piroso e Tilaro, mentre le altre reti portano la firma dei due canadesi Desauteles e Drolet e del difensore Schina a conferma di come tutta la squadra abbia dato il proprio contributo al successo. I Mastini hanno impiegato appena 6’ a trovare il vantaggio andando a segno (con Piroso) in situazione di superiorità. Il bis è arrivato a metà frazione con Drolet ma il 2-0 poteva lasciare aperte altre soluzioni per il risultato.

E così, nel terzo centrale, sono stati Piroso e Tilaro ad allungare mentre la porta di Perla è rimasta inviolata. La rete della bandiera per i Falcons (Demetz) è arrivata con i gialloneri già a quota 5 poi la squadra di Deveze ha ribadito in via definitiva la propria superiorità chiedendo a quota 7 per allietare ilv



FALCONS BRESSANONE – MASTINI VARESE 1-7 (0:2; 0:2; 1:3)

MARCATORI: 06’21” (HCMV) Piroso (Vanetti, M. Borghi) PP1, 11’51” (HCMV) Drolet, 24’19” (HCMV) Piroso (Desautels, Vanetti), 31’40” (HCMV) Tilaro, 40’58” (HCMV) Desautels (M. Borghi, Drolet) PP1, 42’17” (FB) Demetz, 49’50” (HCMV) Tilaro (Odoni, Desautels), 58’49” (HCMV) Schina (M. Borghi, Piroso) PP1

VARESE: Perla (Dalla Santa); Schina, Desautels, E. Mazzacane, Fanelli, Belloni, Bertin, Piccinelli; Drolet, Franchini, Tilaro, Vanetti, Allevato, M. Borghi, M. Mazzacane, P. Borghi, Piroso, Cordiano, Privitera, Odoni. All. Devèze.