Nucleare e rinnovabili: Azione-Italia Viva presenta la sua “ricetta” in un convegno a Gallarate

La lista di Azione-Italia Viva, con i candidati a sostegno di Letizia Moratti presidente della Regione, organizza a Gallarate giovedì 2 febbraio il convegno “Rinnovabili e Nucleare – Gli strumenti per superare la crisi energetica in Lombardia”.

«Sul tema caldo dell’energia” ad affrontare due aspetti diversi: il nucleare e le comunità energetiche» dice Giacomo Cattaneo, candidato gallaratese nelle file di Azione, che terrà l’introduzione. «Il nucleare non è pericoloso e gli scienziati lo dimostrano, ne parleremo anche al convegno citando le diverse applicazioni. Lo abbiamo avuto anche nel nostro territorio, a Ispra (per scopi di ricerca, ndr), abbiamo gestito le scorie in modo attento».

L’altro aspetto è quello delle comunità energetiche, una novità che si va costruendo. «L’energia rinnovabile e la sua diffusione sul territorio a partire dalle Comunità Energetiche sono lo strumento principe per far fronte alle crisi ambientali ed energetiche nell’immediato futuro» scrivono i candidati di Azione-ItaliaViva. Per il terzo polo rinnovabili e nucleari sono due “leve” che possono rappresentare «una pulita ed efficiente alternativa ai combustibili fossili, in grado di garantire continuità energetica in modo pulito ed efficiente».

Interverranno poi l’ingegner Piero Sandroni (Il problema energetico per le imprese del territorio lombardo), il dott. Matteo Caldera (Le Comunità Energetiche Rinnovabili) e Luca Malinverno, PhD (L’energia nucleare in Lombardia).

Le conclusioni saranno a cura di Stefano Sist, candidato al consiglio regionale.

La serata sarà invece moderata da Anna Agosti, assessore alla Cultura e Sport di Galliate Lombardo, anche lei candidata al consiglio regionale.

Appuntamento il 2 febbraio, alle 21, alla sala comunale Ex Scuderie Martignoni in via Venegoni a Gallarate.