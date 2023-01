I numeri della Polizia Locale di Malnate nel 2022

In occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, il comando di Malnate ha reso noti i numeri del lavoro svolto nel 2022, tra pattugliamento del territorio e sicurezza.

In sintesi:

Servizi di controllo del territorio:

522 servizi di pattugliamento di cui 44 con doppia pattuglia

104 servizi di controllo soste (+10%)

236 posti di controllo stradale (+9%)

199 stazionamenti fissi in zone sensibili del territorio (+ 58%)

Polizia Stradale:

4490 violazioni al CdS accertate (-2% rispetto al 2021, 1324 nel 2017)

1896 violazioni semaforiche

aumentate le altre violazioni stradali contestate in relazione alle norme di comportamento e alle irregolarità dei documenti di guida

Polizia Stradale

Controllo dei/sui veicoli:

52 veicoli sequestrati per mancanza di assicurazione (14 nel 2021) 168 veicoli sanzionati per mancanza di revisione o irregolarità (78 nel 2021)

29 incidenti stradali, nessuno con esito mortale, 13 con feriti (rispetto a 10 del 2021) e 16 senza feriti (rispetto ad 8 del 2021)

23 violazioni di natura penale (14 persone denunciate) 9 persone accompagnate per identificazione e controlli