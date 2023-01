Otto candidati per la Lega di Varese ma il capolista ancora non c’è

I vertici provinciali della Lega hanno presentato nella sede di Cazzago Brabbia gli otto candidati alle prossime elezioni regionali. «Non è una campagna elettorale facile quella che andiamo ad affrontare – ha detto Andrea Cassani segretario provinciale della Lega – Nella nostra squadra ci sono quattro donne e quattro uomini, di cui due consiglieri uscenti, Francesca Brianza ed Emanuele Monti. È una scelta fatta dalla nostra segreteria in accordo con il nazionale. A queste persone va il nostro grazie per la disponibilità dimostrata».

Tra gli otto candidati ci sarà anche un rappresentante di Busto Arsizio, l’assessore all’urbanistica Giorgio Mariani. Cassani e il vice segretario provinciale Alessandro Fagioli hanno sottolineato che anche questa scelta è avvenuta dopo un confronto con i big del partito, a partire da Giorgetti e Cecchetti. Tutta la provincia di Varese, da nord a sud, passando per il centro, è dunque rappresentata dai candidati del Carroccio. Manca ancora il nome del capolista, ma questa decisione la prenderà il nazionale.

Francesca Brianza è l’attuale vicepresidente del consiglio regionale, di professione avvocato, con una grande esperienza politica alle spalle a livello comunale, provinciale e regionale. «Ringrazio la Lega per avermi dato ancora una volta la possibilità di correre per la Regione Lombardia. Ci sono tanti progetti da concludere e tanti ancora da avviare. Nel momento in cui hai l’onere e l’onore di sedere in consiglio regionale senti anche la responsabilità nei confronti di chi ti ha votato e cerchi di essere l’interlocutore dei cittadini, degli amministratori del territorio e di tutti i mondi che ci sono nella provincia. Regione Lombardia è più vicina di quanto si pensi».

Debora Lonardi è un fisico-matematico ed è una docente. È di Clivio, vicepresidente della Comunità montana del Piambello, ed è il referente provinciale della formazione dei docenti, ovvero forma i formatori. Il suo matematico preferito è Bernhard Riemann. «Ringrazio la segreteria della Lega per questa candidatura. Credo che la squadra scelta abbia dei contenuti da portare in Regione e importanti per amministrare. Ho accettato la candidatura perché pur in un momento difficile dal punto di vista politico ritengo che sia molto interessante per chi si occupa della formazione. Lo dimostra il grande lavoro che il ministro dell’Istruzione leghista sta facendo in questi primi mesi di governo».

Claudia Mazzetti è assessore alle Attività produttive di Gallarate. «Quando il sindaco Cassani mi ha coinvolto nell’avventura politica ho scoperto il mio amore per Gallarate. Non sapevo fare l’assessore, mi sono impegnata molto e ho imparato con tante soddisfazioni anche personali. Gli elettori hanno riconosciuto il lavoro fatto e sono stata la più votata in consiglio comunale. Un risultato che mi ha dato fiducia sul fatto che i cittadini comprendano gli sforzi, l’impegno e anche la grande passione messi in campo da chi amministra».

Cristina Galimberti è stata per due mandati sindaco di Buguggiate. «Ho avuto il piacere di essere chiamata a far parte della squadra della Lega. Arrivo da un’esperienza di amministratrice in cui vedevo la Regione come un’entità a cui chiedere un aiuto quando come sindaco non si riuscivano a portare a casa le cose. Quindi vista dall’altra parte per me la Regione è sempre stata un punto di riferimento. Mi piacerebbe essere a mia volta quella che svolge quel ruolo per il territorio e i suoi amministratori».

Alessandro Casali è di Luino. Da sempre leghista, attualmente è capogruppo di minoranza in consiglio comunale. In passato è stato presidente del consiglio comunale e vicesindaco. «Il nostro è un territorio difficile. Per due mandati abbiamo portato il centrodestra con il sindaco Pellicini alla guida della città, purtroppo nelle ultime elezioni, per divisioni interne, non ci siamo riusciti per una manciata di voti, ma ritorneremo. Io la faccia ce l’ho messa sempre e spero di portare un apporto per fare crescere la Lega. Ho vissuto momenti ben peggiori di questo, quando eravamo scesi al 4% io c’ero e ci siamo messi pancia a terra per risalire. Porteremo i voti necessari per rieleggere Attilio Fontana».

Mirko Zorzo fa parte del consiglio comunale di Albizzate ininterrottamente da 25 anni, sempre sotto il simbolo della Lega. «Quando la Lega chiama sono abituato a dire: “sì ci sono”. Far parte di questa famiglia è motivo di orgoglio e pertanto ringrazio per questa opportunità. In questi 25 anni ho avuto la possibilità di fare altre esperienze importanti: sono stato per cinque anni consigliere provinciale e sono a capo della mia comunità di Albizzate dove sono nato, per la precisione in casa. Spero con La mia esperienza di essere utile alla causa leghista e alla rielezione di Attilio Fontana».

Giorgio Mariani, architetto, èassessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Busto Arsizio, tra i fondatori nel 1990 della sezione bustocca della Lega. «Sono un leghista della prima ora. Incrociavo da studente sul treno Francesco Speroni che andava in consiglio regionale, e già allora vedevo le battaglie della prima Lega, le schermaglie con La Russa. Riconosco che il momento non è dei più facili ma ho sempre militato nella Lega sia nei momenti alti del movimento sia in quelli bassi. Ecco perché ci metto la faccia».

Emanuele Monti è consigliere regionale uscente. È il presidente della Commissione Sanità e, nonostante la giovane età, ha una militanza antica quanto il Carroccio. «Lo slogan che ho scelto per qusta campagna è orgoglio lombardo per quello che abbiamo fatto in questi 5 anni con Attilio Fontana. A partire dagli interventi concreti che abbiamo fatto per rilanciare l’economia di Regione Lombardia. Orgoglio lombardo nel senso di Lega lombarda io sono tra i più giovani candidati ma tra i più vecchi militanti perché sono in questo movimento dal 2001. Confrontarsi con il territorio è fondamentale ed è da questa esigenza che nasce il progetto “la Lombardia che vorrei” che ci ha permesso di raccogliere oltre 1500 proposte che presenteremo il 18 gennaio. Vota bene, vota sano, vota Alberto da Giussano».