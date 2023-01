Perde il controllo sulla provinciale del lago, 27enne si schianta a Porto Ceresio

Schianto sulla provinciale nel pomeriggio di martedì a Porto Ceresio con una giovane finita all’ospedale. Il fatto è successo alle ore 14.15 circa, in Via Casamora (ex sp61 ora di competenza Anas) dove si è verificato un sinistro stradale che ha visto coinvolta una conducente (classe 1995) la quale, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’autoveicolo andando ad impattare contro il guardrail.

La ventisettenne è stata trasportata all’ospedale di Luino per accertamenti ma, fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni. I rilievi, per ricostruire le cause del sinistro, sono stati eseguiti dal Servizio associato Polizia Locale del Ceresio che svolge servizio per i Comuni di Porto Ceresio, Cuasso al Monte e Brusimpiano.

Oggi, 3 gennaio, è stata una giornata pesante per la cronache dei sinistri stradali che si è aperta col decesso di un uomo di 34 anni a Busto Arsizio e un sec0ndo incidente mortale in provincia di Varese avvenuto ad Albizzate nel pomeriggio quando ha perso la vita un 24enne.