Quella di martedì 3 gennaio è stata una giornata tragica sulle strade del Varesotto, con ben due decessi di persone giovani in altrettanti incidenti stradali. Ad accomunare pressoché tutti gli incidenti – da quelli mortali a quelli meno gravi – c’è stato il fatto che hanno coinvolto persone alla guida di auto uscite di strada, senza coinvolgimento di altri veicoli.

Il primo incidente mortale è avvenuto a Busto Arsizio nelle ultime ore prima dell’alba di martedì, ha perso la vita un 34enne noto anche perché gestore di locali nel Legnanese. L’uomo è uscito di strada e il veicolo ha colpito violentemente un albero di viale Boccaccio.

Il secondo incidente con esito mortale è invece quello avvenuto ad Albizzate e costato la vita ad un 24 enne. Per cause da chiarire il conducente ha perso il controllo dell’auto sulla curva vicino alla stazione, sulla provinciale: il veicolo ha urtato un cordolo e si è ribaltato, schiacciando il ragazzo.

Ma come dicevamo in apertura dell’articolo sono stati numerosi altri incidenti con auto finite fuori strada nell’arco della giornata, senza altri veicoli coinvolti: al mattino a Vergiate, poi nel pomeriggio a Porto Ceresio e in serata a Sangiano.

Oltre ai due deceduti, sono state almeno una dozzina le persone che hanno avuto bisogno di soccorsi e cure ospedaliere. A questi vanno aggiunti due pedoni investiti a Legnano e un ciclista travolto a Busto Arsizio (nessuno dei tre ha riportato ferite gravi, ma sono comunque finiti in ospedale).