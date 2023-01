Contro un albero nella notte a Busto Arsizio, morto un uomo

Grave incidente stradale nella notte a Busto Arsizio: un uomo è deceduto dopo che un’auto è finita fuori strada schiantandosi contro una pianta a bordo strada. È accaduto alle 5.30 in viale Boccaccio, periferia Sud della città.

Sul posto il 118 – intervenuto con ambulanza e automedica – ha soccorso anche un’altra persona, un uomo di 54 anni: è stato portato in ospedale a Legnano in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che – usando cesoie e divaricatori idraulici – hanno estratto i feriti dal veicolo devastato dall’impatto.

La ricostruzione della dinamica è affidata agli agenti del Commissariato di Busto Arsizio, intervenuti per rilevare l’incidente: secondo i primi elementi l’auto è uscita di strada, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Una notte impegnativa

È stata una notte piuttosto agitata e impegnativa per i soccorritori: sulla strada provinciale Somma-Mornago, che passa dalla discarica di Vergiate, mezzi del 118 e vigili del fuoco sono intervenuti alle 6.30 per un altro incidente con ferito (una 23enne, non grave, “codice giallo”).

Quasi nello stesso momento un altro incidente simile (auto fuori strada) è avvenuto in via per Busto Arsizio a Legnano: in ospedale una donna di 50 anni, con ferite lievi, è stata portata a Busto Arsizio.

È deceduta invece una donna di 67 anni soccorsa in strada a Legnano, in via Einstein, vicino al parco castello.

Articolo aggiornato alle ore 8.50 di martedì 3 gennaio 2023