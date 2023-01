Una 23enne ferita in incidente sulla provinciale a Vergiate

Una ragazza di 23 anni è finita in ospedale dopo che è uscita di strada in località Cascina Nuova di Vergiate, sulla provinciale Somma-Mornago (quella che transita dalla discarica di Vergiate).

L’incidente è avvenuto alle 6.30 del mattino di martedì 3 gennaio 2023, sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Sos Azzate, oltre a Carabinieri e vigili del fuoco.

Le condizioni della giovane non sono gravi, è stata soccorsa in “codice giallo”, vale a dire con ferite o traumi significativi, ma non in immediato pericolo di vita.

Più gravi le conseguenze di un altro incidente con auto fuori strada avvenuto un’ora prima a Busto Arsizio, dove un uomo è deceduto.