Campionati di Società a Corgeno, otto titoli ai club del Varesotto

È di otto titoli sui 30 in palio il bilancio del remo varesotto ai Campionati Italiani di società disputati nel fine settimana sul bacino di Corgeno, competizione affiancata da un meeting giovanile nazionale e dalla coppa delle regioni.

Il maggior numero dei titoli, in assoluto, è andato al Circolo Canottieri Saturnia di Trieste (ne ha vinti tre) ma, come accennato, le squadre della “contea dei Laghi” hanno piazzato una lunga serie di risultati importanti. Due i titoli ciascuno ottenuti dai padroni di casa di Corgeno, da Monate, Gavirate e Varese: eccoli nel dettaglio.

SC CORGENO

Otto U18 f. (Anna Cincinelli, Neve Aroldi, Aurora Gerosa, Chiara Reto, Alizee Ribolzi, Matilde Rosini, Alessia Serratore, Viola Venturini; tim. Morgana Maroni)

Quattro di coppia U18 f. (Anna Cincinelli, Neve Aroldi, Aurora Gerosa, Alizee Ribolzi)

AC MONATE

Doppio U18 m. (Loris Piscia, Gregorio Vasconi)

Quattro con O17 m. (Corrado Verità, Fabio Orizio, Gregorio Vasconi, Andrea Mazzucchelli; tim. Morgana Maroni)

GAVIRATE

Quattro con U18 f. (Martina Gilaj, Matilde Bernasconi, Elisa Scuttari, Francesca Della Chiesa; tim. Evelin Stefanin)

Quattro con O17 f. (Greta Bulgheroni, Caterina Monteggia, Linda Tonolini, Marianna Ribolzi; tim. Ilaria Colombo)

SC VARESE

Otto O17 m. (Lorenzo Morello, Angelo Boleso, Lorenzo Brega, Giova Bianchi Luvisoni, Cristian Maineri, Niccolò Zampieri, Lorenzo Ossola, Filippo Rossi; tim. Sara Belluco)

Doppio O17 misto (Giulia Mignemi, Edoardo Isella).

Nelle gare del Trofeo delle Regioni, riservate alle selezioni approntate dai Comitati Regionali della FIC disputate sempre a Corgeno, è la Lombardia a recitare, come ormai da anni è abituata a fare, la parte del leone. La compagine di casa, su 13 finali, sale sul podio in ben 12 di esse, vincendo nove medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo.

Archiviati i Societari, il prossimo appuntamento per l’Italia del canottaggio è fissato per il 28 e 29 settembre, con i Campionati Italiani di Coastal Rowing in programma a Verbania, sulle acque di Fondotoce.