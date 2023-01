Due auto fuori strada nella notte, a Sangiano e Gallarate

Due auto fuori strada nella notte tra martedì e mercoledì, con intervento del 118 per soccorrere i conducenti:. Il primo incidente è avvenuto pochi minuti prima di mezzanotte in via Monte Nero a Sangiano: un uomo di 45 anni è stato portato in ospedale a Luino, ma le sue condizioni non sono gravi. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare l’auto ribaltata (foto d’archivio).

L’altro episodio è avvenuto invece a Gallarate, in via Pietro Micca, sotto la collina di Crenna. Protagonista una 32enne, che è stata soccorsa dalla Croce Rossa e dai carabinieri (è finita al Sant’Antonio Abate, ma non ha riportato ferite).

Altri due incidenti sono avvenuti invece nel Saronnese.

Alle due e mezza di notte si sono scontrate due auto in corso Europa a Solaro, ambulanza e automedica hanno soccorso tre ragazzi di 18 e 19 anni, nessuno dei quali alla fine ha riportato ferite gravi. Conseguenze non gravi anche nell’incidente avvenuto in centro a Saronno, in via Legnanino, alle 7.30 del mattino: una donna di 63 anni è finita in ospedale a Saronno, ma in “codice verde”.

La tremenda giornata di martedì 3 gennaio

Nella notte e nella giornata di martedì invece le conseguenze erano state tragiche, con ben due incidenti mortali, a Busto Arsizio e ad Albizzate, dove hanno perso la vita rispettivamente un 34enne e un 24 enne.

Numerosi anche gli altri incidenti con auto finite fuori strada, senza altri veicoli coinvolti, con feriti ma non gravi.