Si ribalta con l’auto ad Albizzate, morto un ragazzo di 24 anni

Un tragico incidente questo pomeriggio – martedì 3 gennaio – ad Albizzate.

Verso le ore 15.45, per cause ancora da verificare, un ragazzo di 24 ha perso il controllo del proprio mezzo mentre percorreva via Mazzini, la “Gallaratese”, ribaltandosi mentre percorreva la strada in direzione Gallarate.

Galleria fotografica Ribaltamento ad Albizzate, morto un giovane 4 di 12

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente avrebbe perso il controllo e il veicolo ha preso il cordolo dell’aiuola antistante il palazzo adiacente alla strada, ribaltandosi sulla rampa di accesso al palazzo.

L’urto è stato molto violento, ha quasi sfondato il tetto del veicolo: il giovane era cosciente ma è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate e i vigili del fuoco di Busto/Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada. La strada è stata chiusa in due diversi momenti per la rimozione del veicolo e successivamente riaperta.