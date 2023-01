Il “Presepe dei Pesci” di Cazzago Brabbia colora un’altra parete del paese

Dopo le feste, il quadro realizzato da Chicco Colombo e chiamato dallo stesso artista “Presepe dei Pesci” ha trovato la sua collocazione definitiva: dopo essere stato esposto per il periodo natalizio a bordo strada, da mercoledì 11 gennaio il dipinto, colorato e vivace come nello stile del suo autore, campeggia sopra l’insegna della Trattoria della Rosa di via San Carlo. È la terza opera realizzata sui muri del paese in riva al lago, tutte sul tema dei pesci: Cazzago Brabbia è sempre più un paese dipinto e presto ci saranno nuove sorprese.