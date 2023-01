Il nuovo presidente della Provincia, il furto di gasolio e il violino di Auschwitz nel podcast del 30 gennaio

Le notizie del podcast di lunedì 30 gennaio

Marco Magrini, sindaco di Masciago Primo, è il nuovo Presidente della Provincia di Varese: è stato eletto nella giornata di domenica 29 gennaio con 42.584 voti ponderati. Ha battuto l’altro candidato alla Presidenza, Emanuele Antonelli, Presidente uscente della provincia di Varese e Sindaco di Busto Arsizio, che ha ottenuto 36.751 voti ponderati. A fare vincere Magrini è stata, oltre alla importante spinta iniziale della componente civica fatta di amministratori di comuni medio piccoli, anche la “grande alleanza” tra centro sinistra e terzo polo che ha creato un fronte importante di amministratori in suo favore: ricordiamo infatti che il presidente della provincia è votato esclusivamente dagli amministratori eletti nei 136 comuni della provincia. L’insediamento a villa Recalcati del nuovo presidente è atteso a giorni.

Con il gasolio alle stelle tornano in auge i furti di carburante. Uno di questi è stato sventato dai Carabinieri di Busto Arsizio nella notte tra sabato e domenica all’interno di un deposito di autobus in città. Aveva appena finito di riempire le 14 taniche che si era portato dietro per un totale di 250 litri di gasolio quando i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, guidati dal capitano Annamaria Putortì, sono intervenuti sabato sera per coglierlo sul fatto. Per questo sono scattate le manette per un italiano di 55 anni che si era intrufolato nel deposito degli autobus Stie in via Samarate, in quel momento pieno di mezzi, e quindi di serbatoi, da svuotare. Probabilmente non era la prima volta e proprio una segnalazione della società che gestisce il trasporto pubblico nella zona ha portato i militari della stazione di Busto Arsizio ad intensificare i controlli. Sabato i militari si aspettavano la visita del ladro e quando l’uomo ha finito di riempire l’ultima tanica è scattato l’arresto. Nella mattina di lunedì 30, infine, l’autore del furto è comparso davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio per la convalida del suo fermo, nell’ambito del processo con rito direttissimo.

Parole e musica nelle celebrazioni del Giorno della Memoria di Gorla Maggiore. Domenica 29 gennaio al centro Polifunzionale culturale NUMM si è tenuto un evento ricco di emozione: la presentazione del libro di Mario Alzati “Il gemello di Olonia” e l’esibizione della musicista Alessandra Sonia Romano, che ha suonato ‘Il Violino della Shoah”. Si tratta proprio del violino di Eva Maria Levy, una giovane ebrea che fu catturata a Tradate e nel campo di concentramento di Auschwitz fu costretta a suonare per il diletto delle SS,prima di trovare la morte. Il suono del violino ha emozionato il numeroso pubblico presente, riportando la memoria di tutti al dramma dell’Olocausto

Sono stati selezionati i 22 cortometraggi in concorso a Cortisonici 2023, il festival del cinema varesino che festeggia quest’anno le ventesima edizione. Cortisonici si terrà dal 19 al 22 aprile con le tre storiche sezioni: il Concorso Internazionale, Cortisonici Ragazzi, con opere realizzate dagli under 18, infine per i cinefili nottambuli ci sarà la sezione Inferno. A concludere la programmazione un “gran galà” per festeggiare le 20 candeline che si terrà venerdì 14 aprile e una serata “riassuntone”, in cui ci divertiremo a condividere cos’è successo in questi vent’anni di cinema. I film in concorso sono stati scelti tra 3.566 cortometraggi arrivati da tutto il mondo al festival. Il lungo lavoro di selezione si è concluso con la scelta di 22 lavori provenienti da 15 diversi paesi, che vedono anche delle interessanti new entry: per la prima volta in concorso opere dal Sudafrica, dalla Lituania e dalla Turchia. A completare le nazioni partecipanti Canada, Corea del Sud, Francia, Grecia, Iran, Italia, Libano, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera.

