Ruba 250 litri di gasolio dal deposito degli autobus a Busto Arsizio, arrestato dai Carabinieri

Gasolio alle stelle ed ecco che tornano in auge i furti di carburante. Uno di questi è stato sventato dai Carabinieri di Busto Arsizio nella notte tra sabato e domenica all’interno di un deposito di autobus in città.

Aveva appena finito di riempire le 14 taniche che si era portato dietro per un totale di 250 litri di gasolio quando i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, guidati dal capitano Annamaria Putortì, sono intervenuti sabato sera per coglierlo sul fatto. Per questo sono scattate le manette per un italiano di 55 anni che si era intrufolato nel deposito degli autobus Stie in via Samarate, in quel momento pieno di mezzi e di serbaoti da svuotare.

Probabilmente non era la prima volta e proprio una segnalazione della società che gestisce il trasporto pubblico nella zona ha portato i militari della stazione di Busto Arsizio ad intensificare i controlli. Sabato i militari si aspettavano la visita del ladro e quando l’uomo ha finito di riempire l’ultima tanica è scattato l’arresto.

Questa mattina, lunedì, l’autore del furto è comparso davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio per la convalida del fermo nell’ambito del processo con rito direttissimo.