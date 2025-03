Scomparso un anziano da Busto Arsizio: ricerche in corso

Sono ore di grande apprensione per la scomparsa di Mario Marino, 81 anni, residente a Busto Arsizio in via Vincenzo Gioberti. L’uomo, affetto da un principio di demenza senile, è uscito di casa a piedi alle 11:30 di giovedì 13 marzo 2025 e da allora non si hanno più sue notizie.

Secondo i familiari, potrebbe aver raggiunto alcuni dei suoi luoghi abituali, tra cui il cimitero di Busto Arsizio, la stazione ferroviaria o il centro città. Nei giorni precedenti aveva anche manifestato l’intenzione di recarsi a Milano a piedi.

Al momento della scomparsa, indossava un giubbotto lungo marrone scuro e pantaloni scuri. Non ha con sé un telefono cellulare e, se ha dei documenti, risultano scaduti. È alto 1,68 m e ha bisogno di assistenza.

Le ricerche sono in corso da parte delle forze dell’ordine, che invitano chiunque abbia informazioni o lo abbia visto a contattare immediatamente il 347 477 5557, il 112 o le autorità competenti. L’appello dei familiari è rivolto a tutti i cittadini affinché prestino attenzione e segnalino eventuali avvistamenti.