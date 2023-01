Studenti a lezione di diritto nell’aula del Tribunale di Varese

Lezione di diritto dai contorni speciali per i ragazzi delle scuole superiori di Varese e nella fattispecie per quelli del liceo scientifico che questa mattina – martedì 17 gennaio – hanno assistito in tribunale all’udienza del Collegio di Varese.

Gli studenti, in tutto venti, frequentano la classa quarta dell’istituto Galileo Ferraris. Alle 10 era in programma un’udienza per un processo legato allo spaccio di droga: i giovanissimi hanno assistito al dibattimento nel quale sono stati ascoltati diversi testimoni legati ad una vicenda di cessione di stupefacenti.