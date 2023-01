A Treviglio è “ginnaio” il mese dedicato al Gin

Il 27 e 28 gennaio arriva a Treviglio Fiera, in provincia di Bergamo, il festival dedicato ai produttori di gin e distillati italiani. La manifestazione ospiterà 20 produttori provenienti da tutta Italia e oltre 100 etichette, Ginnaio punta a diventare un evento di riferimento per tutti gli appassionati di gin e distillati italiani. Durante la due giorni, i partecipanti potranno degustare liberamente i gin in purezza e i distillati a fronte del pagamento di un biglietto di ingresso in fiera di 10 euro (6 euro in prevendita attiva fino alle 23 e 59 del 26 gennaio 2023).