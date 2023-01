Un isprese è campione del mondo di nuoto in acque gelide

Simone Olivi, 55 anni, nato e cresciuto a Ispra dove ha ancora molti parenti ma residente a Sarzana (SP) è campione del mondo di nuoto in acque gelide.

L’atleta, della Uisp Nuoto Valdimagra, ha raggiunto questo risultato durante la tappa del campionato del mondo di winter swimming che si è svolta dal 23 al 29 gennaio nelle acque del lago di Bled, in Slovenia, organizzati dalla IWSA (International Winter Swimming Association).

Il nuoto in acque gelide è una competizione che si svolge in acque con temperatura inferiore ai 5 gradi, sulle distanze da 25 metri in poi, e che vede come gara regina i 1000 metri in openwater.

Simone Olivi ha conquistato il titolo iridato proprio nei 1000 metri openwater ma anche nei 200 metri stile libero e ha guadagnato l’argento nei 450 metri stile libero. Una vera pioggia di medaglie che si aggiunge alle due di bronzo conquistate di recente nella quinta edizione dei mondiali in acque gelide a cura della IISA International (Ice Swimming Association) a Samoëns in Francia, qui nelle specialità 50 dorso e 50 stile libero.

Simone Olivi