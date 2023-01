Uyba sconfitta con applausi contro le pantere di Conegliano

Finisce con una sconfitta per 3-1 (23-25, 25-18, 25-18, 25-22) la trasferta veneta della e-work Busto Arsizio contro le pantere della Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Nonostante la sconfitta, tanti applausi per le biancorosse che hanno saputo mettere in difficoltà le padrone di casa, vincendo il primo set e tenendo sempre frizzante la gara.

Le ragazze di coach Musso hanno affrontato la gara con determinazione e sono scese in campo con grinta.

Ottima prova per Rosamaria e Omoruyi con 15 e 18 punti rispettivamente nel tabellino finale. Dall’altra parte della rete Haak totalizza 25 punti mentre Robinson viene premiata MVP (per lei 15 punti).

A fine partita Omoruyi esprime soddisfazione per la prova del gruppo: “Bello tornare al Pala Verde, penso che abbiamo disputato una buona partita contro una bravissima Conegliano, nel finale siamo state poco ciniche e contro una squadra così bisogno esserlo. Ci portiamo a casa un buona prova di gioco ed ora ci prepariamo per la prossima gara di Cev”. Sorridente anche la capitana, Olivotto: “Non è mai facile venire qui a giocare, ma ce l’abbiamo messa tutta, cercando di metterle in difficoltà da subito con il servizio e con il muro difesa. Dal secondo set loro hanno iniziato a giocare più forte mettendoci in difficoltà, ma sono contenta della prestazione della squadra perchè abbiamo lottato fino alla fine. Non era facile contro una delle squadre più forti del mondo. Ora testa alla prossima partita e prendiamo con noi quanto di buono abbiamo fatto oggi”.

La partita

Nel primo set la Uyba parte forte con Olivotto e Omoruyi aggressive a muro (10-13). Le farfalle si trovano avanti di 4 (14-18), Haak cerca di ricucire il gap (17-18), ma Zakchaiou (attacco) e Olivotto (muro) riallungano (17-20). Nel finale Rosamaria non sbaglia, Omoruyi fa ace (19-23). Degradi mette a segno lo scambio dell’anno” (21-24) e Rosamaria chiude 23-25.

La squadra di Musso parte forte anche nel secondo parziale ma Wolosz ed Haak accelerano e superano portando al time-out bustocco (10-7). La Uyba recupera con l’ace di Zakchaiou, il muro di Lloyd e un attacco di Omoruyi (10-10). Conegliano è lanciata e riallunga (13-10 ancora time-out Musso). La Uyba resta in scia ma il servizio di De Kruijf e gli attacchi di Plummer scavano un solco (20-15) che le farfalle non riescono più a colmare. Nel finale l’Imoco dilaga e chiude 25-18.

Nel terzo set Santarelli inserisce Gennari per Plummer, mentre Musso prova Stigrot per Degradi. Ancora una volta parte meglio la squadra biancorossa (9-10). Si gioca sempre punto a punto ma l’Imoco difende bene con Gennari e contrattacca con continuità con Robinson (16-12). Omoruyi e l’errore di Haak portano speranza alle farfalle (17-15 time-out Santarelli), ma nel finale i servizi di Haak (2 ace) fanno volare le pantere al 25-18 conclusivo.

Nel quarto set torna in campo Degradi. Le padrone di casa hanno in mano le redini del gioco ma le bustocche non demordono e si procede punto a punto (8-8). La Uyba lotta su ogni palla ma Haak sale in cattedra (20-16). Rosamaria mura il -1 (22-21), ma alla fine chiude proprio Haak 25-22.

Il tabellino

Prosecco Doc Imoco Conegliano – e-work Busto Arsizio 3-1 (23-25, 25-18, 25-18, 25-22)

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Carraro, Plummer 6, Robinson-Cook 15, Squarcini 5, De Kruijf 7, Gennari 4, Gray ne, Lubian ne, De Gennaro (L), Haak 25, Pericati ne, Wolosz 5, Fahr 7

e-work Busto Arsizio: Battista ne, Degradi 8, Lloyd 3, Monza ne, Rosamaria 15, Strigrot 2, Colombo ne, Olivotto 7, Zannoni (L), Omoruyi 18, Zakchaiou 8, Bressan ne.

Arbitri: Cerra – Gaetano

Note. Conegliano: ace 8, errori 11, muri 10. Uyba: ace 5, errori 12, muri 10.