Varesina e Caronnese vogliono tornare alla vittoria

Nell’ultima giornata di campionato Varesina e Caronnese hanno subito delle sconfitte e nel prossimo turno, il ventesimo per il Girone B di Serie D, che andrà in scena domenica 22 gennaio alle ore 14.30, ci saranno impegni difficili. La Varesina tornerà a Venegono Superiore per ospitare il Brusaporto, mentre la Caronnese sarà impegnata sul campo della Casatese.

VARESINA – BRUSAPORTO

Dopo il pesante ko di Breno, la Varesina cercherà di tornare al successo sul campo amico di Venegono Superiore. Al Varesina Stadium però sarà ospite il Brusaporto, una delle formazioni più in forma del campionato e che con 32 punti fa parte del gruppetto al terzo posto. I bergamaschi arriveranno combattivi, ma la squadra di mister Spilli – priva del portiere Spadavecchia, squalificato per tre giornate dopo l’espulsione di Breno – cercherà fortemente i tre punti per continuare a rimanere attaccata al gruppo di alta classifica.

CASATESE – CARONNESE

Trasferta molto insidiosa per la Caronnese, che spera di ottenere i primi punti sotto la guida di Antonio Palo, che ha esordito sulla panchina rossoblù perdendo contro il Franciacorta. Il campo di Casatenovo è da sempre ostico e la Casatese lo sa sfruttare al meglio. Per la Caronnese però non c’è più margine di errore e per provare a evitare un 2023 da incubo servirà trovare al più presto possibile la svolta. Il rientro di capitan Federico Corno è un segnale importante, ma tutta la squadra dovrà crescere il livello delle prestazioni per raggiungere l’obiettivo salvezza.