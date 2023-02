190 ballerini di danze irlandesi si sfidano a Busto Feis

Busto Feis 2023, VI Edizione della competizione internazionale di danza Irlandese, si svolgerà domenica 12 febbraio dalle 8.00 alle 20.00, al Pala Chierichetti (Palariosto) di via Ariosto 1 a Busto Arsizio. Organizzato dall’Accademia Danze Irlandesi Gens D’Ys, con il Patrocinio dell’Ambasciata Irlandese in Italia e della Città di Busto Arsizio Assessorato allo Sport.

Quattordici le scuole che parteciperanno, di cui tre italiane, con circa 190 ballerini iscritti, provenienti da una decina di stati (Austria, Francia, Finlandia, Romania, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca).

La giuria internazionale sarà composta di tre giudici irlandesi certificati ADCRG: Bernadette Chaney (ADCRG Dublin, Ireland), Gemma Carney (ADCRG Galway, Ireland) e Denise Elbert (ADCRG Dublin, Ireland). Essendo presenti tre giudici, il campionato sarà Open Championship, si gareggerà, quindi, al livello massimo della danza irlandese (come già nel 2020). Una competizione aperta a tutti i ballerini, di ogni età, che desiderino avanzare di categoria, confrontandosi con danzatori provenienti dalle più prestigiose scuole nazionali e internazionali.

L’importante manifestazione, prevede gare sia di danze soliste (Solo), sia di gruppo (Ceili) accompagnate con musiche dal vivo eseguite dal musicista Kristián Fišl (Vive a Praga, ballerino e insegnante di danza irlandese).

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di queste danze tradizionali, una piacevole opportunità per il grande pubblico che potrà apprezzare i bellissimi e particolari costumi da competizione, scoprire le caratteristiche tecniche dei differenti balli e assistere ai battiti frenetici di esibizioni ad alto livello, in un contesto gioioso.

In Italia, esistono solo due eventi internazionali e uno è proprio Busto Feis, questo genera, anche, una ricaduta economica positiva sulle strutture ricettive della città.

FEIS – Un Feis o Fèis è una festa, un festival tradizionale d’arte e cultura gaelica. In origine erano fiere organizzate nei villaggi per sviluppare il commercio, le relazioni ed erano accompagnate da musiche e danze. Con il passare degli anni, la musica e la danza divennero predominanti e col tempo diventarono competizioni di danza.