Al liceo di Luino i ladri rubano monetine e mettono fuori uso i distributori automatici

Sono furti da pochi euro, giusto quelli accumulati (al massimo) in qualche giorno di uso, ma creano un danno importante.

Parliamo delle effrazioni contro i distributori automatici di bevande o snack, di quelli diffusi nei vari luoghi privati – le aziende – o pubblici – come scuole e ospedali.

Ultimo episodio segnalato: il furto al liceo Sereni di Luino, dove gli ignoti ladri hanno danneggiato pesantemente due macchinette, per portare via un po’ di monete. Bottino magro, ma danni significativi ai distributori, che si aggiunge a uno stop al servizio.

Anche nelle settimane scorse sono stati segnalati diversi episodi di danneggiamento per furto, soprattutto proprio dei distributori in edifici pubblici nella zona di Varese, come scuole superiori, centri di formazione e la piscina comunale in centro.