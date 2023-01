Distributori automatici negli edifici pubblici di Varese presi di mira dai ladri nella notte

È stata una nottata di raid ai distributori automatici in alcuni edifici pubblici di Varese nelle prime ore di venerdì 27 gennaio.

Sono almeno quattro i luoghi nei quali sono entrati in azione i ladri: Liceo Classico “Cairoli”, la Piscina Comunale di via Copelli, alla scuola primaria “Foscolo” di via del Nifontano e alle scuole di Orientamento Formazione e Addestramento Professionale di via Brunico. In totale sono state forzate 20 macchinette per la somministrazione di bevante e alimenti.

La refurtiva non è stata di grande entità, al contrario dei danni sui macchinari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ladri sono riusciti a entrare con relativa semplicità negli edifici pubblici prima di forzare i distributori.