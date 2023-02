Alla Liuc si torna a parlare di salute e sostenibilità

Alla LIUC si torna a parlare di salute in ottica di sostenibilità con un nuovo ciclo di seminari scientifici aperti a tutti, studenti, docenti e personale amministrativo dell’Università Cattaneo, studenti del corso di laurea in Infermieristica di Humanitas University e alla comunità.

E’ il progetto “Formazione e Salute”, avviato lo scorso anno, che ricomincia mercoledì 1 marzo 2023 e prevede quattro incontri, sempre alle ore 17, da seguire in presenza, in aula C 229 alla LIUC, o in diretta streaming.

I temi in agenda riguardano la prevenzione cardiovascolare, la gestione dell’ansia, la correlazione stress e salute intestinale, i disturbi del sonno e saranno trattati da specialisti di Humanitas Mater Domini e dei Centri Medici Humanitas Medical Care e docenti Humanitas University.

L’iniziativa è promossa nel contesto della Terza Missione LIUC dal Servizio Counseling and Well-being LIUC e insiste sull’importanza della conoscenza quale fattore di partenza per il benessere individuale e della comunità. Al termine di ogni incontro seguirà un aperitivo.

Programma

Moderatori degli incontri: dr.ssa Alessandra Massironi, Responsabile del Servizio Counseling and Well-being, e prof.ssa Eliana Minelli, Delegata del Rettore all’Inclusione

Le malattie cardiovascolari: conoscerle per prevenirle

mercoledì 1 marzo

Dr.ssa Cecilia Fantoni

Cardiologa, Humanitas Mater Domini

Ansia Amica, Ansia Nemica: Conoscerla, Gestirla, Curarla mercoledì 29 marzo

Prof. Giampaolo Robert Perna, MD, PhD

Professor of Psychiatry & Academic Coordinator of Mental Health Area

Humanitas University

Gonfiore addominale? Reflusso gastroesofageo? Come lo stress influisce sulla salute del nostro intestino?

mercoledì 19 aprile

Dr. Benedetto Mangiavillano

Responsabile Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Humanitas Mater Domini, specialista anche presso i centri Humanitas Medical Care di Arese e Varese

I disturbi del sonno: cosa sono e quali sono? Utili consigli per un sonno ristoratore

mercoledì 3 maggio

Dr. Alberto Braghiroli

Pneumologo specializzato in disturbi del sonno di Humanitas Mater Domini e Humanitas Medical Care Lainate, Arese, Varese

Dr.ssa Elisa Morrone

Psicologa specializzata in insonnia e in terapia cognitivo comportamentale

Per info e iscrizioni https://www.liuc.it/universita/terza-missione/formazione-e-salute-nuovi-incontri-liuc/