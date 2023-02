A Besnate Carabinieri e Comune “insegnano” a difendersi dalle truffe

Incontro anti-truffe a Besnate: martedì 7 febbraio l’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con il Comune, proporrà un momento per parlare di truffe e anche di cyber-security. Interverranno il maresciallo Umberto Pisano, comandante della stazione di Albizzate (competente per territorio), il sindaco Giovanni Corbo, l’assessore alle politiche sociali Sara Zarini.

L’appuntamento è per martedì alle 18, nella sala consiliare di piazza Mazzini 16.