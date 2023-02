Bocce Raffa: in cantiere il campionato a squadre paralimpico Dir

Il Comitato regionale Lombardia ha indetto un Campionato Sperimentale di Società paralimpico DIR – disabili intellettivi relazionali – le cui iscrizioni dovranno essere perfezionate entro il 27 febbraio 2023. Si tratta della seconda edizione, dopo la prima esperienza dell’anno passato alla quale s’iscrissero 16 squadre.

L’iniziativa si rivolge ai tesserati FIB per il settore paralimpico, è certamente un’esplorazione interessante che supera i tradizionali tornei, molto rari in verità, a livello individuale o di coppia, dato che consente di formare quello spirito di squadra avente valenza positiva ovunque venga praticato. Quest’anno saranno organizzati due gironi territoriali, con incontri di andata e ritorno, al fine di ridurre le distanze da percorrere e i tempi dell’impegno: occorre tenere presente che la macchina organizzativa, fra viaggio e gioco deve considerare una disponibilità di giocatori, tecnico e dirigente di almeno mezza giornata.

Gli incontri saranno disputati la domenica, a meno di accordi diversi fra i partecipanti, dal mese di aprile, con finali, per le quattro Società che si classificheranno ai primi due posti per girone, al Centro Federale di Bergamo. Il numero minimo di giocatori per compagine è fissato a 6, con possibilità di superamento della quota, onde consentire, nel caso di un elevato numero di tesserati, di far giocare più soggetti.

Ogni gara vedrà i due tempi tradizionali che caratterizzano i campionati per normodotati, in ciascuno dei quali si disputeranno due set individuali – con giocatori diversi – e due di coppia – con altri quattro giocatori – fino al totale di otto set. Ovviamente il regolamento di gioco presenta molte diversità rispetto allo standard, con lo scopo di rendere più semplice la pratica agonistica, riducendo l’aspetto decisionale – per esempio non esiste la regola della scelta del vantaggio per un errore: la boccia è automaticamente annullata – e riducendo i tempi: bisogna arrivare a 10 punti, ma esiste comunque il limite di 20 minuti per l’individuale e di 30 per la coppia.

Un universo da scoprire, seppure già parzialmente osservato nel 2022. Abbiamo ascoltato con piacere il parere del responsabile per la delegazione di Varese, Paolino Bistoletti, il quale vede questa innovazione con uno sguardo colmo d’entusiasmo e d’ottimismo: «Ritengo che Alfio Villa, l’organizzatore della manifestazione e responsabile lombardo del settore, abbia compiuto una scelta coraggiosa e futuristica. Per quanto riguarda la delegazione di Varese, sinora si è iscritta una sola squadra – la Società Vharese -, ma confido che altre possano seguirla a breve. E’ vero che nella nostra provincia non sono molte le Società che posseggono questo settore di tesserati DIR, tuttavia sono propenso a pensare che le difficoltà, che certamente esistono, possano essere superate. I ragazzi che frequento abitualmente sono elettrizzati e sarebbe davvero colpevole non assecondare questo sentimento: per loro le bocce rappresentano un motivo di gioia, ma sarebbe riduttivo fermarsi a quest’aspetto, posseggono il significato più profondo di rendere meno monotona la loro vita, non dico di affrancarsi, solo di spezzare le catene che talora li avvolgono e li emarginano».

Ma non credi che l’obbligo di fornire loro la divisa societaria e i costi afferenti le trasferte, non possano costituire un ostacolo, senza dimenticare le vischiosità familiari e i volontari che devono essere coinvolti per lo svolgimento degli incontri? Il prorompente entusiasmo di Paolino ti avvinghia e non può che renderti partecipe: «Tutto vero, ma se siamo riusciti qui a Varese ad avere i fratelli Tenconi – Antonio e Fabio -, Emanuela Napoli, Joseph Guzzi, Fabio Cattaneo e Stefania Capece come campioni italiani, vuol dire che al di là delle qualità individuali dei giocatori, la dedizione e la fiducia sono decisive per avviare e completare un percorso e sono convinto che anche questo riuscirà a essere un successo. Del resto nella zona di Milano e Monza ci sono già parecchie iscrizioni: perché non avere una visione positiva?».

Auguri Paolino e chissà che non accada che anche il CDD di Luino, tramite la Bederese, non possa pervenire a superare le difficoltà che altri hanno valicato?

PILLOLE DI BOCCE

13 febbraio – Cuviese – inizio regionale serale coppia

Campionato Italiano Serie A Classifica alla 4a giornata Giorgione3Villese (TV), Vigasio (VR) 10 – Caccialanza (MI), Possaccio (VCO) 9 – TME88* (LO), Mosciano (TE) 6 – Kennedy (NA) 4 – Flaminio (RM)* 1 – Boville (RM), CoferMetal (AN) 0. *una partita in meno