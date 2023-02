Cancellare l’addizionale Irpef? “Richiesta inopportuna”

Il sindaco di Castelseprio Silvano Martelozzo ha risposto con una nota alla proposta avanzata dalle opposizioni di cancellare l’addizionale Irpef nell’ambito del nuovo bilancio di previsione. Riceviamo e integralmente pubblichiamo

In merito alla vostra richiesta di utilizzare per altri scopi i finanziamenti ottenuti per i progetti legati alle opere pubbliche, per l’emergenza Covid e per rincari energetici si precisa quanto segue.

Opere pubbliche

Non avendo avuto la capacità di partecipare ma soprattutto di vincere bandi relativi a opere pubbliche durante il vostro mandato, avete dimenticato che non è possibile sostenere quanto avete proposto. I contributi destinati alle opere pubbliche devono infatti essere utilizzati esclusivamente per tale scopo. Tutti i finanziamenti statali e regionali ricevuti sono stati impiegati per realizzare le opere pubbliche previste nei progetti presentati e, al termine dei lavori tutto è stato dettagliatamente rendicontato agli enti eroganti. Tutto ciò è stato possibile grazie agli sforzi dell’Amministrazione Comunale e all’ottimo lavoro di tutto il personale.

Emergenza Covid

Per quanto concerne i contributi elargiti dallo Stato per affrontare la pandemia, tutto quanto ricevuto è stato destinato per tale finalità.

Rincari energetici

Per il “caro bollette” eventuali risorse aggiuntive che arriveranno .lo Stato andranno a coprire parzialmente i rincari annunciati.

Si ricorda infine che nell’applicazione dell’addizionale Irpef è già prevista un’esenzione per i redditi fino a 10.000 E proprio per dare un aiuto concreto a persone e famiglie in difficoltà. Siete a conoscenza di come è strutturato un bilancio comunale e sapete benissimo che ciò che avete chiesto è irragionevole e fuori luogo. Per concludere, la vostra richiesta sulla sospensione dell’addizionale Irpef non può essere accettata in quanto tecnicamente inapplicabile.

Distinti saluti

Il sindaco

Silvano Martelozzo