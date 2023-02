A Cantello arriva il controllo elettronico e piazza Libertà diventa davvero pedonale

Il Comune di Cantello ha deciso di affrontare con la tecnologia il problema di piazza Libertà, da anni zona pedonale ma solo sulla carta.

Da lunedì 20 febbraio sarà infatti attivato un sistema di controllo elettronico degli accessi, per consentire l’entrata in piazza solo dei veicoli autorizzati dei residenti, e sarà contestualmente istituito il senso unico in via IV Novembre in direzione di via Cavour. Quindio l’ingresso alla piazza potrà avvenire solo da via Giordano-via Roma.

Il transito di auto sarà quindi consentito unicamente ai residenti ed ai veicoli appositamente autorizzati ed inseriti in banca dati da parte della Polizia Locale. Potranno entrare in auto, oltre ai residenti, persone disabili munite di contrassegno, i mezzi di soccorso e i mezzi adibiti a carico e scarico, anch’essi previa autorizzazione. E, sempre, con autorizzazione, i mezzi a propulsione elettrica o ibrida.

Le autorizzazioni per il transito – che vanno chieste alla Polizia locale – avranno validità triennale dalla data di rilascio o decadranno con la perdita dei requisiti.

Il varco di accesso sarà attivo tutti i giorni 24 ore al giorno, ma resterà consentita la sosta nella mattinata di venerdì in occasione del mercato settimanale, dalle dalle 8 alle 12 per un massimo di 30 minuti con disco orario.

«Piazza Libertà è stata istituita come zona pedonale da anni, ma nessuno ha mai rispettato il divieto di accesso – spiega il sindaco Chiara Catella – E’ l’unica zona pedonale del paese, l’unico luogo dove potersi ritrovare senza la preoccupazione del traffico e ci tenevamo particolarmente a restituire ai cantellesi la possibilità di poter usufruire di uno spazio realmente pedonale eliminando in maniera definitiva gli autoveicoli in sosta ed impedendo l’accesso indiscriminato e senza nessuna regola».

L’iniziativa nasce dalla positiva sperimentazione dei varchi al Gaggiolo, dove i controlli elettronici delle targhe e le multe per i trasgressori del divieto di transito hanno drasticamente ridotto il problema del traffico che assediava la frazione.

«Anche in questo caso devo ringraziare la Polizia locale, che ha pienamente collaborato a questa iniziativa – conclude il sindaco – Come sempre il lavoro di squadra permette di portare a casa risultati importanti».

Per qualunque chiarimento e per chiede l’autorizzazione al transito è possibile scrivere alla mail: polizialocale@comune.cantello.va.it oi chiamare il numero 0332 419124.