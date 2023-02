Cede un ponteggio, operaio 40enne ferito in centro a Varese

Infortunio sul lavoro in pieno centro a Varese nella prima mattinata di martedì 7 febbraio, intorno alle 8.20. Un operaio che stava lavorando su un ponteggio all’interno di uno stabile tra via Albuzzi e via San Martino della Battaglia è caduto da un’altezza di diversi metri, probabilmente a causa del cedimento del ponteggio. Subito è stato soccorso dai sanitari arrivati sul posto insieme ai carabinieri. L’uomo, un 40enne, non è in pericolo di vita.