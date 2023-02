Il Città di Varese completa l’acquisto del campo “della Provincia” alle Bustecche

Era uno dei punti sulla lista del Città di Varese riguardo al progetto delle Bustecche: nel pomeriggio di mercoledì 15 febbraio la società biancorossa ha acquistato dalla Provincia di Varese il campo adiacente al centro sportivo che ha già ricevuto in gestione dal Comune di Varese.

Un passo avanti legato alla visione futura del centro sportivo varesino che, dopo la realizzazione del sintetico dove vengono svolti gli allenamenti della Prima squadra e le partite del settore giovanile e femminile, ha subito grandi rallentamenti nella ristrutturazione degli spogliatoi e la realizzazione della nuova tribuna.

A differenza del resto del centro sportivo, il campo “ex Provincia” è stato acquistato dalla società biancorossa e nei prossimi mesi subirà dei lavori di ammodernamento, realizzando un terreno in erba sintetica.

Il comunicato del club:

Ad ultimazione del percorso avviato con l’offerta pubblica di alienazione dell’estate 2021 il Città di Varese, nella giornata di ieri, ha acquistato dalla Provincia di Varese il secondo campo dell’area delle Bustecche. In questo caso si tratta dell’acquisizione della proprietà del terreno e non della concessione d’uso. Con il rogito di ieri può quindi partire l’iter per le autorizzazioni ad effettuare i lavori per la realizzazione di un secondo campo in erba sintetica.