“Dona il tuo tempo”: a Lonate nasce lo scambio di aiuto tra i cittadini

L’assessorato alla Gentilezza di Lonate Pozzolo in collaborazione con la Biblioteca Comunale propone ai cittadini l’iniziativa “Dona il tuo tempo”.

Il progetto si basa su un sistema in cui le persone scambiano reciprocamente attività, servizi, conoscenze, cittadini che si organizzano autonomamente e si scambiano tempo per aiutarsi soprattutto nelle piccole necessità quotidiane. Ha lo scopo di recuperare le abitudini ormai perdute di mutuo aiuto caratteristiche dei rapporti di buon vicinato.

Si tratta di impiegare una certa quantità di ore in favore della comunità offrendo servizi e competenze, la biblioteca sarà la sede centrale per lo svolgimento delle attività che si possono svolgere lì e coordinerà le persone interessate, mettendo in comunicazione offerta e domanda. L’idea è che così facendo si crei una rete virtuosa di scambi di esperienze e competenze.

Chiunque può donare il proprio tempo poiché ognuno è in grado di offrire qualcosa di utile ad altri e tutti hanno bisogno di qualcosa. Chiunque è portatore di valori, si annullano così le differenze fra giovane e anziano, ricco e povero, comunitario ed extracomunitario ognuno può portare qualcosa, e tutte le prestazioni hanno lo stesso valore.

“Dona il tuo tempo” potrebbe diventare un modo per mettersi in gioco, aiutare gli altri e fare rete creando spirito di comunità che mette da parte l’individualismo per costruire legami di reciproco aiuto.