Fontana rivendica la vittoria: “La Lombardia continuerà ad essere punto di riferimento in Italia e in Europa”

«Voglio sottolineare come si sia trattato di una vittoria di squadra portata avanti in maniera coesa con determinazione. Una vittoria che ha toccato tutti i territori attraverso un dialogo costante con tutte le componenti di questa Regione».

Attilio Fontana ufficializza e rivendica la vittoria elettorale che lo riconferma alla guida di Regione Lombardia. «Sono soddisfatto del fatto che i cittadini abbiano compreso la nostra capacità di essere in grado di affrontare anche momenti difficili e complicati – ha detto Fontana -. Da adesso si inizia a guardare al futuro. Dobbiamo continuare a fare in modo che la nostra Regione, che è un punto di riferimento per l’Italia e per l’Europa, possa affrontare le difficoltà. Io credo che l’impegno che abbiamo dimostrato in questi anni non verrò meno. Manterremo la Regione a quei livelli che le competono».